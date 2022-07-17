Советник Зеленского: Германия действует прямо противоположно пожеланиям Украины

Власти ФРГ действуют вразрез с пожеланиями Украины, добиваясь возвращения турбины Siemens для "Северного потока". Об этом заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский.

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он отметил, что Киев хотел бы видеть совершенно другое поведение Германии. По его словам, Берлину следовало бы гораздо быстрее и решительнее оказывать поддержку Украине.

"Настаивая на возвращении этой турбины, Германия действует прямо противоположно пожеланиям Украины о большем санкционном давлении и меньшей зависимости от России", — сказал Роднянский.

Он также добавил, что ситуация с транзитом товаров, попавших под санкции, в Калининград говорит о разногласиях в Евросоюзе. Политик подчеркнул: Москва достигла своих целей в этом вопросе, оказав давление на ЕС.

Роднянский призвал ФРГ передать Киеву дополнительное наступательное оружие. Украинская армия, указал советник Зеленского, уступает силам РФ в количественном отношении в Донбассе.