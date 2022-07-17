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Newsweek: Украина опасается капитуляции Запада в отношении России

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Украинские власти переживают, что западные страны начинают понемногу "капитулировать" перед Россией. Триггером для подобных рассуждений стало согласие Канады вернуть турбину от газопровода "Северный поток-1", заявили американские аналитики.

Newsweek: Украина опасается капитуляции Запада в отношении России

По их мнению, западные страны и государства ЕС могут окончательно уйти в "нейтралитет". Те же опасения и у официального Киева.

"Опасения Киева по поводу "усталости от санкций" среди партнёров были вызваны очевидным успехом России. Украина и некоторые из этих партнёров, особенно в странах Балтии, опасаются, что Кремль потребует новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме", — заявили аналитики Newsweek.

Впрочем, киевские власти разделяют позицию американских аналитиков. По словам депутата Рады Александра Мережко, страны ЕС и Запада могут окончательно сделать ставку на российский газ.

"Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины", — пояснил парламентарий изданию.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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