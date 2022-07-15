Политолог Вацев назвал шпионов в Болгарии скачущими на полянке зайцами

По мнению политического эксперта Валентина Вацева, высказанного в ходе интервью болгарскому изданию "Труд", Россия превосходит Украину технически и медленно, но верно побеждает её. Он высказался о скандальной высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже.

По словам Вацева, Болгария является геополитическим сердцем Балкан, в связи с чем ею интересуются многие спецслужбы мира.

"В Болгарии шпионы всех мастей и калибров скачут, как зайцы на лесной полянке — из США, Франции, Германии, не говоря уже об агентах из Турции, Греции и Израиля — тут для них нет ничего интересного, но они все равно должны отчитаться", — констатировал эксперт.

Он считает, что такая концентрация разведчиков на территории Болгарии свидетельствует о том, что страна важна. При этом он считает обвинение российских дипломатов в шпионаже бездоказательным.

"Пока болгарская контрразведка выявляет только российских шпионов, никто не будет воспринимать их всерьёз", — считает он.