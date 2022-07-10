NOVA: между Болгарией и Россией усилилась напряжённость после высылки дипломатов

В министерстве иностранных дел России предупредили, что Москва может принять меры против всего Евросоюза в ответ на решение Болгарии о высылке российских дипломатов. По мнению журналиста Валерия Найденова, скандал между странами в скором времени отойдёт на второй план, поскольку украинский конфликт обостряется.

Коллективный Запад намерен добиться перелома на Украине, поэтому на территорию Незалежной могут быть отправлены польские войска, полагает эксперт.

"Тогда-то и начнется реальная война. Надеюсь, Болгария не будет отправлять солдат. Ей и отправлять-то некого, если задуматься", — заявил Найденов в программе радио NOVA.

По его мнению, София геополитически зависит от Москвы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран. Он призвал Болгарию не вести себя так, как Польша, а занять "пассивную" позицию.