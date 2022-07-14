Группировка ВСУ в Соледаре близка к попаданию в "огневой мешок"

Группировка ВС Украины в Соледаре близка к попаданию в "огневой мешок".

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине продолжается. Появились сообщения, что союзные силы РФ и НМ ЛДНР продвигаются к линии Северск-Соледар-Артёмовск (Бахмут). Россия при поддержке отрядов республиканской народной милиции освободили от ВСУ более 60 процентов Северска. Союзные силы продолжают продвигаться и зачищать западные кварталы города.

Подразделение НМ ЛНР освободило село Стряповка, которое примыкает к Соледару с востока. Благодаря этому военным удалось выйти к железной дороге, огибающей Соледар с юга. Одновременно с этим ВС РФ пробивают оборону ВСУ противника на северо-востоке Соледара. Украинские бойцы несут потери в районе Яковлевки.

В случае успеха кампании группировка ВСУ в Соледаре может уже в ближайшее время оказаться в полукольце с одновременным попаданием в "огневой мешок". Пути на юг отрезаны, ВСУ могут отойти на запад, но там их могут встретить российская авиация.