Военкор Котенок: ВСУ ждут разрешения США на удар РСЗО HIMARS по Крымскому мосту

Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что Киев окрылён получением HIMARS и заговорил об ударах по объектам в Крыму и Крымскому мосту. По его словам, ВСУ осталось дождаться разрешения США на удары. В Америке его пока не дают из-за предупреждения российской стороны об ответной реакции.

"Дело осталось за малым — разрешением на удары в Объединённом комитете начальников штабов США. По моим данным, такого разрешения американцы пока не дали, ибо Москва предупредила, что тогда центру Киева с его инфраструктурой грозит печальная участь", — отмечает военкор.

По словам Котенка, угроза резкой реакции ВС РФ также останавливает и Польшу от официального ввода войск на территорию Украины, хотя неофициально она давно это делает.

"Польша делает это давно, но латентно, маскируя и диверсифицируя ввод подразделений, соблюдая военную тайну. Польские в/с под видом ЧВК, украинских военных давно участвуют в боевых действиях в Донбассе, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и других областях Украины", — информирует Котенок.