CNN: телохранитель Байдена подрался с жительницей Иерусалима

Американские журналисты рассказали, что работник Секретной службы, который посетил Иерусалим перед визитом руководителя США Джозефа Байдена, подрался с местной жительницей. Охраннику пришлось вернуться в Штаты, отметили в СМИ.

"Сотрудника задержали и допросили израильские полицейские. Они освободили секьюрити без предъявления обвинений", — написали в CNN.

По информации телеканала, телохранитель Байдена атаковал женщину рядом с баром в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что американский лидер примет участие в переговорах на территории ближневосточных стран. Как отметили журналисты, президент побывает в Израиле и Саудовской Аравии.