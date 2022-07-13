Американские журналисты рассказали, что работник Секретной службы, который посетил Иерусалим перед визитом руководителя США Джозефа Байдена, подрался с местной жительницей. Охраннику пришлось вернуться в Штаты, отметили в СМИ.
"Сотрудника задержали и допросили израильские полицейские. Они освободили секьюрити без предъявления обвинений", — написали в CNN.
По информации телеканала, телохранитель Байдена атаковал женщину рядом с баром в Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что американский лидер примет участие в переговорах на территории ближневосточных стран. Как отметили журналисты, президент побывает в Израиле и Саудовской Аравии.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.