Американский лидер Джозеф Байден заявил, что руководитель секретной службы Штатов Джеймс Мюррей ушёл в отставку.
По информации президента, Мюррей 30 лет работал в федеральных и военных службах. Три года он защищал родственников глав США, отметил Байден. По его словам, Мюррей воспринимал чиновников как своих близких людей.
"Мы чрезвычайно благодарны за его службу нашей стране и нашей семье", — сказал Байден.
Ранее историк Юрий Рогулев сообщил, что американские журналисты скрывали скандалы с участием сына руководителя Штатов Хантера Байдена.
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