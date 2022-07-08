Байден рассказал об отставке главы секретной службы США Мюррея

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что руководитель секретной службы Штатов Джеймс Мюррей ушёл в отставку.

По информации президента, Мюррей 30 лет работал в федеральных и военных службах. Три года он защищал родственников глав США, отметил Байден. По его словам, Мюррей воспринимал чиновников как своих близких людей.

"Мы чрезвычайно благодарны за его службу нашей стране и нашей семье", — сказал Байден.

Ранее историк Юрий Рогулев сообщил, что американские журналисты скрывали скандалы с участием сына руководителя Штатов Хантера Байдена.