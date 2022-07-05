Граждане, проживающие на территории Запорожской области, освобождаются от мобилизации сроком на пять лет. Об этом решении проинформировал глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.
"В течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами. Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет", — сообщил Балицкий.
Ранее Минобороны информировало о том, что киевские власти ведут принудительную мобилизацию на территориях, находящихся вблизи зоны боевых действий, в том числе в Запорожской, а также Харьковской и Днепропетровской областях, насильно задерживая мужчин призывного возраста.
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