Жителей Запорожской области решили освободить от мобилизации на пять лет

Граждане, проживающие на территории Запорожской области, освобождаются от мобилизации сроком на пять лет. Об этом решении проинформировал глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

"В течение пяти лет жители нашей области не будут подлежать призыву в случаях с чрезвычайными обстоятельствами. Военно-гражданская администрация никого не призывает и не мобилизует и не будет этого делать. Наши жители не будут подлежать мобилизации по меньшей мере пять лет", — сообщил Балицкий.

Ранее Минобороны информировало о том, что киевские власти ведут принудительную мобилизацию на территориях, находящихся вблизи зоны боевых действий, в том числе в Запорожской, а также Харьковской и Днепропетровской областях, насильно задерживая мужчин призывного возраста.