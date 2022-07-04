Ветеран Второй мировой: "Америка уже не та. Всё, за что боролись, пошло к чёрту"

Карл Сперлин Декель, американский ветеран Второй мировой войны, которому 29 июня исполнилось 100 лет, со слезами посетовал, что его страна — Америка — уже не та, за которую он и однополчане сражались.

"У нас нет страны, которую мы имели, когда я вырос, вообще. Никому не будет так весело, как мне. Никто не получит такой шанс, как у меня. Это просто не то же самое, и это не то, за что погибли наши ребята. Всё пошло к чёрту", — сказал в интервью Fox 13 бывший морпех.

Декель признался, что чувствует себя "очень расстроенным", потому что люди "не понимают, что у них есть", и считает, что все, что делало его поколение, и все, за что они боролись, "ушло в тартарары":

"Наша страна идет в ад", — добавил он разочарованно.

Несмотря на свои искренние заявления, бывший военный утверждает, что он стремится всегда сохранять позитивное отношение к жизни:

"Просто помните, что все прекрасно и живите каждый день в полной мере. Просто наслаждайтесь как можно больше".

Мистер Декель присоединился к Военно-Морскому флоту в сентябре 1940 года и служил в пулеметной команде, базирующейся в Гуантанамо. Среди наград, которые он получил за свою службу, он выделяет Серебряную Звезду ("Silver Star"), третий по значимости значок Вооруженных сил США.