Карл Сперлин Декель, американский ветеран Второй мировой войны, которому 29 июня исполнилось 100 лет, со слезами посетовал, что его страна — Америка — уже не та, за которую он и однополчане сражались.
"У нас нет страны, которую мы имели, когда я вырос, вообще. Никому не будет так весело, как мне. Никто не получит такой шанс, как у меня. Это просто не то же самое, и это не то, за что погибли наши ребята. Всё пошло к чёрту", — сказал в интервью Fox 13 бывший морпех.
Декель признался, что чувствует себя "очень расстроенным", потому что люди "не понимают, что у них есть", и считает, что все, что делало его поколение, и все, за что они боролись, "ушло в тартарары":
"Наша страна идет в ад", — добавил он разочарованно.
Несмотря на свои искренние заявления, бывший военный утверждает, что он стремится всегда сохранять позитивное отношение к жизни:
"Просто помните, что все прекрасно и живите каждый день в полной мере. Просто наслаждайтесь как можно больше".
Мистер Декель присоединился к Военно-Морскому флоту в сентябре 1940 года и служил в пулеметной команде, базирующейся в Гуантанамо. Среди наград, которые он получил за свою службу, он выделяет Серебряную Звезду ("Silver Star"), третий по значимости значок Вооруженных сил США.
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