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"Единственный выход — победа в бою": Тимошенко против мирного соглашения с РФ

Мир

Заключение мирного соглашения с Россией — иллюзия. Об этом сообщила экс-глава украинского правительства, народный депутат Юлия Тимошенко, передаёт The Daily Telegraph.

"Единственный выход — победа в бою": Тимошенко против мирного соглашения с РФ

"Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия", — сказала политик. Она считает, что единственный выход — победа в бою".

По словам Тимошенко, любое мирное соглашение станет шагом к очередной войне.

Народный депутат также обвинила Москву в затягивании конфликта, чтобы усугубить противоречия между странами Североатлантического альянса.

Напомним, Тимошенко убеждена, что страны Запада обязаны списать все долги Украины, а вместо кредитов предоставить безвозмездную финансовую помощь. Лидер "Батькивщины" добавила, что замороженные в результате санкций на Западе российские активы необходимо забрать.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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