Politico: Запад переживает, что европейцы "устанут от Украины"

Западные лидеры опасаются, что устав от конфликта вокруг Украины, граждане стран, которые поддерживают Киев, переключатся на внутриполитическую повестку, считают американские аналитики.

При таком сценарии, западным лидерам придётся объяснять гражданам инфляционные показатели, высокие цены и кризис продовольствия.

"Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу", — заявили аналитики Politico.

Как подчеркнули авторы материала, сейчас всё внимание западных лидеров сконцентрировано на внешнеполитической повестке, тогда как в странах Запада и Евросоюза растёт недовольство качеством жизни.

"Решимость Запада остаётся твёрдой. Но насколько сильно — и долго — это будет зависеть от того, смогут ли те, кто настаивает на продолжении поддержки Украины, убедить свой народ в том, что требуется больше", — резюмировали авторы.