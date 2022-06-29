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В РАН заявили о недовольстве США партнёрами по "Большой семёрке"

Мир

Высказанное американским изданием Politico мнение о провале саммита "Большой семёрки" в Германии отражает недовольство США своими европейскими партнёрами. Об этом в беседе с Pravda. Ru заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

В РАН заявили о недовольстве США партнёрами по "Большой семёрке"

"Все те неудовольствия, которые высказывает Politico, это неудовольствия США. Они хотели бы, чтобы Западная Европа всё безропотно принимала их идеи, неукоснительно их выполняла. Однако европейцы с этим не соглашаются", — сказал он.

В качестве примера Оленченко привёл дискуссию внутри "Большой семёрки" о поставках российской нефти и газа. По словам учёного, Вашингтон настаивает на эмбарго, чтобы самому обеспечивать Старый свет энергоресурсами и, тем самым, "регулировать жизнь Европы". Однако европейские лидеры понимают все последствия подобной политики и поэтому не спешат соглашаться с США. Эксперт полагает, что через Politico Белый дом пытается надавить на партнёров.

"Видимо, американцы решили еще раз высказать Европе свои неудовольствия и сказать, что надо быть более консолидированными и следовать американским рекомендациям", — заключил Оленченко.

Саммит "Большой семёрки" проходил в Германии с 26 по 28 июня. Politico назвало его "самым неудачным за последние годы", отметив, что стороны не смогли решить ни один из глобальных вопросов.

"Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — написало издание.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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