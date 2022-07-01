Sky News: жители Лисичанска поддерживают Россию

Согласно материалу, выпущенному британским телеканалом, жители Лисичанска в основной своей массе активно поддерживают Россию. Большинству из них кажется, что жизнь станет лучше, если Лисичанск перейдёт под контроль РФ.

Более того, некоторые местные жители рассказали журналистам канала Sky News, что киевские власти и снабжающий Украину оружием Запад — это враги для них. Они уверены, что именно Украина и её лидер Владимир Зеленский сами активно способствовали началу конфликта.

"Нам нужно долго идти, только лишь чтобы достать воды. Русские только хотят нам помочь", — рассказал телеканалу один из горожан.

Жители Лисичанска рассказали, что жить им сейчас совершенно не на что, и они не понимают, что им делать.

"Россия говорит свое. Зеленский говорит свое. И мы уже не понимаем… нам не платили пенсии пять месяцев. Зеленский нам не платит", — поделился мыслями другой горожанин.

Одна из местных жительниц выразила корреспондентам возмущение по поводу того, что они "не сообщают правду" миру.

При этом всех жителей Лисичанска объединяет одно — все они мечтают, чтобы конфликт поскорее закончился.

Лисичанск остаётся последней неосвобождённой точкой ЛНР, остальная территория Республики уже находится под контролем Союзных сил РФ и Луганской Народной Республики.