Грибускайте: "Остановить Путина можно только на поле боя, а не санкциями"

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что победить главу российского государства Владимира Путина можно только на поле боя, а не введением санкций.

"С самого начала в….* я говорила, что (Путин. — Прим. ред.) понимает только язык силы, и остановить его можно (только. — Прим. ред.) на поле боя — не санкциями. Санкции болезненны для всех нас, и их (воздействие. — Прим. ред.) занимает больше времени, на поле боя происходит быстрее", — приводит её слова CNBC.

По словам Грибускайте, российский лидер пугает Литву ответными мерами за частичную блокировку поставки грузов в Калининград, однако Вильнюс их не боится.

"Он пугает Литву из-за калининградского транзита и это было нормально, это можно было предсказать. Мы по крайней мере их уже не боимся", — отметила она.

Также экс-президент призвала военный блок поставлять Украине как можно больше вооружения для скорейшего прекращения боевых действий.

"НАТО необходимо предоставить Украине подходящее, быстрое и необходимое оборудование для ведения этой в….*, как можно быстрее", — заключила она.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.