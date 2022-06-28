Немецкий военный эксперт: "Есть пять причин, почему Россия побеждает"

Немецкий военный теоретик Мартин ван Кревельд заявил, что у Украины всё меньше шансов на победу. По мнению эксперта, немалую роль в ухудшении ситуации для Киева играет Евросоюз, а точнее, недостаточная помощь от европейских партнёров.

Как подчеркнул ван Кревельд, ранее он, как и другие жители Европы, не сомневался в шансах Киева. Но ситуация стремительно меняется. Так, по мнению эксперта, есть, по крайней мере, пять причин, почему российская сторона занимает выигрышную позицию.

По мнению военного теоретика, во-первых, Украина слишком открыта в своих боевых действиях. Как подчеркнул эксперт, Киев "не партизанит", и якобы открыто говорит о своих планах.

"Есть пять причин, почему Россия побеждает, — написал эксперт в колонке для WELT. — Танк против танка, пушка против пушки, самолёт против самолёта. Учитывая, что на каждый украинский залп приходится десять российских, такая стратегия может быть только рецептом поражения".

Во-вторых, считает эксперт, Россия поменяла тактику начав "перегруппировки и планомерное ослабление украинских городов".

Кроме того, из второй причины "выливается" и третья: Киеву не хватает оружия.

Западные партнёры серьёзно опаздывают с поставками, заявил теоретик.

Проблемами для Киева ван Кревельд счёт и экономическую устойчивость России в отличие от украинской стороны, а также ослабленный Запад.

"Благодаря сокращению импорта и стремительному росту цен на энергоносители в казну России поступает больше денег, чем когда-либо прежде. Инфляция по обе стороны Атлантики выше, чем была с 1980 года. В частности, когда речь идёт об энергоносителях, в которых Россия всё чаще отказывает Европе", — резюмировал эксперт.