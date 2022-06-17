Немецкий военный эксперт: Украина не вернёт силой Крым или другой крупный регион

Окончательная победа Украины в спецоперации кажется маловероятной, заявил немецкий военный эксперт Мартин Ван Кревельд. По мнению аналитика, всё, что может сделать Киев, это пойти на уступки Москве.

По словам эксперта, обещания официального Киева о том, что Украина вернёт себе Крым или другие крупные города, которые находятся под контролем России, полностью лишены смысла.

"Единственный способ положить конец этой войне для Киева — пойти на некоторые уступки России и Путину", — пояснил военный эксперт WELT. — Я не могу себе представить, чтобы Украина силой оружия вернула себе Крым или любой другой крупный регион, удерживаемый Россией, или даже крупный город".

По мнению эксперта, Киев может "довести до точки" российские войска, откуда бы они не могли продвигаться, но не более. По словам Ван Кревельда, НАТО выступает советником Украины в военных вопросах. Однако Североатлантическому альянсу могут быть на руку потери в Незалежной. Как подчеркнул аналитик, чем больше украинская сторона понесёт "убытков", тем легче блоку на неё давить.