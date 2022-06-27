Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Польша может провести полицейскую операцию на Западной Украине.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обладает современными образцами американского оружия. Кнутов отметил, что польская армия хорошо вооружена. Страна получила от США танки "Абрамс" и комплексы "Пэтриот". Самолёты F-16 у них тоже есть. Однако от советского вооружения страна избавилась, отправив всё в Киев, а американского оружия Варшаве будет недостаточно для того, чтобы вести активные боевые действия против Москвы.
По мнению Кнутова, Польша может только провести полицейскую операцию, взяв под контроль Западную Украину и аннексировать её.
"Всё, что они могут — провести полицейскую операцию, взяв под контроль Западную Украину и таким образом ее аннексировав. В пользу этого говорит тот факт, что Киев рассматривает законопроект об особом статусе польских граждан на Украине", — заявил Кнутов.
По словам эксперта, Россия не сможет помешать Польше сделать это. Однако сейчас это не столь важно. Кнутов заявил, что если Варшава решит аннексировать Западную Украину, это приведёт лишь к серьёзному конфликту между украинцами и поляками, а Россия этому препятствовать не должна.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.