Кнутов: Польша может провести полицейскую операцию на Западной Украине

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Польша может провести полицейскую операцию на Западной Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава обладает современными образцами американского оружия. Кнутов отметил, что польская армия хорошо вооружена. Страна получила от США танки "Абрамс" и комплексы "Пэтриот". Самолёты F-16 у них тоже есть. Однако от советского вооружения страна избавилась, отправив всё в Киев, а американского оружия Варшаве будет недостаточно для того, чтобы вести активные боевые действия против Москвы.

По мнению Кнутова, Польша может только провести полицейскую операцию, взяв под контроль Западную Украину и аннексировать её.

"Всё, что они могут — провести полицейскую операцию, взяв под контроль Западную Украину и таким образом ее аннексировав. В пользу этого говорит тот факт, что Киев рассматривает законопроект об особом статусе польских граждан на Украине", — заявил Кнутов.

По словам эксперта, Россия не сможет помешать Польше сделать это. Однако сейчас это не столь важно. Кнутов заявил, что если Варшава решит аннексировать Западную Украину, это приведёт лишь к серьёзному конфликту между украинцами и поляками, а Россия этому препятствовать не должна.