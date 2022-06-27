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Американский публицист Хомский: США однозначно продолжат вредить России

Мир

Власти США однозначно заинтересованы в причинении вреда России. Об этом заявил американский философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.

Американский публицист Хомский: США однозначно продолжат вредить России

Он напомнил в интервью изданию The Nation, что США и НАТО вооружают Украину с 2014 года. Как отметил публицист, все шаги по интеграции Киева в военный блок делались сознательно с целью провокации. Этот процесс, пояснил Хомский, ускорился, когда президентом США стал Джо Байден.

"США однозначно настроены продолжать вредить России", — убеждён эксперт.

По словам публициста, Штаты играют в игру, в которой на кону стоят жизни граждан Украины. Он добавил, что США желают ослабить Россию, хотя "нравственных оснований" для такой политики не существует.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует передать Киеву системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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