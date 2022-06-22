Политик Судзуки: G7 и G20 лишь затягивают конфликт на Украине

Антироссийские санкции и поставки западного оружия на Украину лишь усугубляют мировую ситуацию и затягивают конфликт вокруг Незалежной, заявил японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

По его словам, вместо того, чтобы искать пути решения сложившейся ситуации, западные политики лишь обсуждают новые санкции и возможные рычаги давления на Россию, что в корне неверно.

"На саммите G7 и на встрече министров иностранных дел G20 обсуждали только санкции. Но одними санкциями — экономическими или персональными — ничего не решить. В особенности на G7 и G20: поставка оружия, финансовая помощь — только затягивают конфликт", — пояснил Судзуки в беседе с РИА Новости.

По мнению политика, участники саммитов должны были предложить обеим сторонам конфликта "сдерживаться" и сесть за стол переговоров. Кроме того, "Большая семёрка" и "Большая двадцатка" могли бы выступить гарантами и посредниками на дипломатическом уровне между Россией и Украиной.