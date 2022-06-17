Песков: проблемы с поставками зерна — результат ошибок Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал проблемную ситуацию с поставками зерна, удобрений и продуктов питания результатом ошибок западных государств.

В интервью РИА Новости он отметил, что абсолютно неправильно обвинять РФ в появлении этих проблем.

"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны", — сказал Песков.

Продовольствие во всём мире дорожает из-за инфляции и неверных шагов Запада, заключил пресс-секретарь российского президента.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин виноват в экономических проблемах на территории США. Он счёл небывалый рост стоимости продуктов и топлива "путинским подорожанием". При этом Байден добавил, что продолжит поддерживать киевский режим и "бороться за украинскую демократию". По его мнению, это позволит снизить цены в Штатах.