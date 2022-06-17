Роулинг пообещала заменить шрам на лбу Гарри Поттера на украинский тризуб

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг попалась на уловки пранкеров Вована и Лексуса, которые представились Владимиром Зеленским. Писательница пообещала помочь Украине.

Роулинг озадачила просьба "лидера Украины" пересмотреть внешность своего литературного героя. Писательница всё же пообещала заменить шрам Гарри на трезубец с герба Украины. Она заверила, что сделает это в социальных сетях, поэтому трансформация мальчика-волшебника быстро попадёт в газеты.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил, что на Западе "отменили" детскую писательницу Джоан Роулинг, так как автор "Гарри Поттера" не угодила сексуальным меньшинствам.

Роулинг резко ответила российскому лидеру, объяснив, что не желает, чтобы он использовал её имя в своих речах.