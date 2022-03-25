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Автор Игорь Рябов

Путин назвал причину "отмены" писательницы Джоан Роулинг на Западе

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе недавно "отменили" детскую писательницу Джоан Роулинг, поскольку автор "Гарри Поттера" не угодила поклонникам гендерных свобод.

Путин назвал причину "отмены" писательницы Джоан Роулинг на Западе

"Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод", — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас Запад пытается отменить "тысячелетнюю" Россию и её народ.

Ранее Путин в ходе 17-й итоговой пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг писательницы Джоан Роулинг, которую обвили в трансфобии после критики автора "Гарри Поттера" ЛГБТ-движения. По словам лидера страны, бороться с новой этикой нужно продвижением традиционных ценностей. Он призвал россиян быть прогрессивными и противостоять подобному мракобесию.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы гарри поттер джоан роулинг владимир путин
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