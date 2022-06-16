WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что украинские военные за неделю потеряли несколько десятков американских гаубиц M777.

Игнатиус пишет, что успехи ВС РФ на востоке Украины в этом месяце вызвали обеспокоенность Запада тем, что баланс в СВО уже очевидно склоняется в пользу Москвы. Но представители администрации Джо Байдена по-прежнему считают, что эти опасения преувеличены.

"Украинцы жалуются, что им не хватает тяжелой артиллерии и боеприпасов для имеющихся у них орудий. Представители Пентагона говорят, что ситуация более сложная. Украинцам действительно не хватает боеприпасов для их старой советской артиллерии, которая стреляет 152-мм снарядами", — пишет Игнатиус.

Чтобы обеспечить Украину надежной артиллерией, Пентагон два месяца назад начал поставки современных гаубиц M777 американского производства, стреляющих 155-мм снарядами. Обозреватель The Washington Post пишет, что уже несколько десятков М777 сгорели и находятся в ремонте.

ВС РФ также уничтожили 13 из 14 складов ВСУ в Николаевской области. По ним наносились точные удары российскими крылатыми ракетами. На этих складах хранились только что привезенные американские 155-мм гаубицы M777 и боеприпасы.

Если брать это в расчёт, то у ВСУ осталось не более 40 исправных гаубиц M777. Это орудие показало себя непригодным для ведения продолжительных боёв.