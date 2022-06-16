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WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777

Мир

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что украинские военные за неделю потеряли несколько десятков американских гаубиц M777.

WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777

Игнатиус пишет, что успехи ВС РФ на востоке Украины в этом месяце вызвали обеспокоенность Запада тем, что баланс в СВО уже очевидно склоняется в пользу Москвы. Но представители администрации Джо Байдена по-прежнему считают, что эти опасения преувеличены.

"Украинцы жалуются, что им не хватает тяжелой артиллерии и боеприпасов для имеющихся у них орудий. Представители Пентагона говорят, что ситуация более сложная. Украинцам действительно не хватает боеприпасов для их старой советской артиллерии, которая стреляет 152-мм снарядами", — пишет Игнатиус.

Чтобы обеспечить Украину надежной артиллерией, Пентагон два месяца назад начал поставки современных гаубиц M777 американского производства, стреляющих 155-мм снарядами. Обозреватель The Washington Post пишет, что уже несколько десятков М777 сгорели и находятся в ремонте.

ВС РФ также уничтожили 13 из 14 складов ВСУ в Николаевской области. По ним наносились точные удары российскими крылатыми ракетами. На этих складах хранились только что привезенные американские 155-мм гаубицы M777 и боеприпасы.

Если брать это в расчёт, то у ВСУ осталось не более 40 исправных гаубиц M777. Это орудие показало себя непригодным для ведения продолжительных боёв.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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