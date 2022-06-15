В Китае заявили о сигнале внеземной цивилизации, но спешно удалили информацию

В Китае сообщили, что им удалось зафиксировать сигнал из Космоса, посланного внеземным разумом. После этого информацию спешно удалили из открытого ресурса.

В Китае обнаружили сигнал инопланетной цивилизации, но потом предпочли скрыть информацию о сенсационном открытии.

Отчёт об открытии разместила государственная научная газета КНР Science and Technology Daily, которую курирует министерство науки и технологий Китая.

В публикации сообщалось, что гигантский телескоп Sky Eye поймал узкополосные электромагнитные сигналы, которые могут говорить о существовании внеземной жизни. Главный научный сотрудник группы по поиску инопланетных цивилизаций Чжан Тонцзе при этом предупреждал, что сигналы могут быть обычными радиопомехами.

Отчёт недолго пробыл в открытом доступе. Скоро информация исчезла с ресурса СМИ. Вместо материала выдаётся страница с ошибкой. Новость, однако, успели заменить журналисты США. На вопросы коллег о публикации в Science and Technology Daily отвечать не стали.

Ранее директор NASA Билл Нельсон выступил с сенсационным сообщением, в котором официально подтвердил возможность существования пришельцев.