Данилов: для Финляндии принципиально вступление в НАТО вместе со Швецией

Во время визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Финляндию президент Саули Ниинистё исключил вступление страны в НАТО без Швеции. По мнению политолога Дмитрия Данилова, для Хельсинки неприемлемо вступление в альянс без Стокгольма, так как политические элиты государств тесно связаны между собой.

Финляндия подала чёткий сигнал, что вариант одобрения её заявки на саммите в одиночном порядке невозможен.

"Финская позиция вполне прагматична, поскольку по многим причинам вступление без Швеции невозможно, это разрушит социально-политическую ситуацию в стране и поставит под вопрос весь политический процесс в дальнейшем", — сказал Данилов в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в 2016 году был подготовлен доклад, в котором описано возможное вступление Финляндии в НАТО.

"Они либо сохраняют свой статус, либо принимают совместное решение об его изменении", — отмечает Данилов.