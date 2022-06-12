Североатлантический альянс использует вступление Финляндии и Швеции в НАТО как инструмент давления на Россию в Арктике, заявил историк Артур Херман. По его мнению, блок не упустит возможности усилить своё присутствие в регионе.
Как подчеркнул Херман, все страны, кроме России, которые входят в постоянный Арктический совет, либо уже входят в НАТО, либо намерены присоединиться к блоку:
"Из восьми стран — постоянных членов Арктического совета все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в неё. У альянса есть возможность разработать надёжную стратегию для сдерживания России в Арктике", — пояснил историк Wall Street Journal .
По его словам, в НАТО заинтересованы вступление финнов и шведов в альянс, так как именно эти страны внесут "большой вклад" в сдерживание России в регионе.
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