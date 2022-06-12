Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны КНР: Китай намерен сражаться "до самого конца" за Тайвань
Байден о росте цен на бензин в США: инфляция — "субпродукт" помощи Украине
Немецкий генерал Виттманн: силы украинцев на исходе
Американский дипломат: Зеленский "намекает" на компромисс по Крыму
Историк Хомский: вступление Украины в НАТО — повторение плана "Барбаросса"
Spiegel: немцев не устраивает эйфория Зеленского — "Стал поп-звездой"
Эксперт Колташов: санкции против РФ провалились из-за безграмотных экономистов
Депутат Рады: "ливерная колбаска" Шольц стоит за отказом Нидерландов Киеву по ЕС
Пушков: Финляндия допускает появление ядерного оружия на границе с РФ

Херман: НАТО усилится в Арктике после вступления в альянс финнов и шведов

Мир

Североатлантический альянс использует вступление Финляндии и Швеции в НАТО как инструмент давления на Россию в Арктике, заявил историк Артур Херман. По его мнению, блок не упустит возможности усилить своё присутствие в регионе.

Херман: НАТО усилится в Арктике после вступления в альянс финнов и шведов

Как подчеркнул Херман, все страны, кроме России, которые входят в постоянный Арктический совет, либо уже входят в НАТО, либо намерены присоединиться к блоку:

  • США,
  • Канада,
  • Дания,
  • Норвегия,
  • Исландия,
  • Швеция,
  • Финляндия.

"Из восьми стран — постоянных членов Арктического совета все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в неё. У альянса есть возможность разработать надёжную стратегию для сдерживания России в Арктике", — пояснил историк Wall Street Journal .

По его словам, в НАТО заинтересованы вступление финнов и шведов в альянс, так как именно эти страны внесут "большой вклад" в сдерживание России в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал

Выступление Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri La Dialogue демонстративно проигнорировали представители Китая.

Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Силовые структуры
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Мир. Новости мира
Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги
Общество
Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Американский политик: "Представьте, что на Украину вторглись США"
Силовые структуры
Генштаб ВСУ приказал с 15 июня начать мобилизацию женщин на Украине
В Северодонецке ликвидирован неонацист "Котигорошко" из "Азова"*
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован неонацист "Котигорошко" из "Азова"*
Последние материалы
Минобороны КНР: Китай намерен сражаться "до самого конца" за Тайвань
Байден о росте цен на бензин в США: инфляция — "субпродукт" помощи Украине
Херман: НАТО усилится в Арктике после вступления в альянс финнов и шведов
Немецкий генерал Виттманн: силы украинцев на исходе
Американский дипломат: Зеленский "намекает" на компромисс по Крыму
Историк Хомский: вступление Украины в НАТО — повторение плана "Барбаросса"
Spiegel: немцев не устраивает эйфория Зеленского — "Стал поп-звездой"
Эксперт Колташов: санкции против РФ провалились из-за безграмотных экономистов
Депутат Рады: "ливерная колбаска" Шольц стоит за отказом Нидерландов Киеву по ЕС
Пушков: Финляндия допускает появление ядерного оружия на границе с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников