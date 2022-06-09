Блохин: США столкнулись с инфляцией из-за политики Байдена, а не по вине Путина

Экономические проблемы в США — это результат неэффективной, недальновидной и примитивной внешней политики Белого дома. Об этом сообщил политолог-американист Константин Блохин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление президента США Джо Байдена о том, что бьющая все рекорды инфляция стала "проклятьем" для Штатов.

По мнению специалиста, инфляция в США началась из-за того, что Запад развязал тотальную экономическую войну с РФ. Он убеждён: Штаты не смогут "выпилить" Россию из мировой экономики, так как она снабжает многие страны природными ресурсами.

"Байден пытается переложить вину на президента РФ Владимира Путина, говоря, что это путинское повышение цен. Однако на самом деле это результат неэффективной, недальновидной и примитивной внешней политики США. На эту политику наложились антироссийские санкции, последствия пандемии коронавируса и торговая война с Китаем. Всё это имеет колоссальный эффект", — сказал Блохин.

Ранее Байден назвал высокую инфляцию "проклятьем" для США. Он отметил, что в стране существенно подорожали продукты питания и бензин. При этом американский лидер в очередной раз обвинил Путина в кризисной ситуации на территории США.