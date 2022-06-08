На Украине появится совет "дерусификации и декоммунизации"

Министерство культуры Украины объявило о создании совета, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации". Согласно информации, новое ведомство намерены создать в ближайшее время.

По сообщению министерства, совет будет создан при Украинском институте национальной памяти, и, вероятно, будет заниматься вопросами памятников, названий улиц и прочими историческими аспектами.

"На данный момент мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при МКИП и УИНП, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации", — говорится в сообщении министерства.

Когда точно создадут совет и когда он приступит к "работе", в министерстве не уточнили.