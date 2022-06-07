Аксёнов: Освобождённые регионы юга Украины станут субъектами России

Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, который сослался на позицию президента России.

"Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации. Он получает информацию из разных источников, поэтому только он вправе поставить точку в этом вопросе", — заявил глава Крыма.

Он отметил, что у него нет сомнений относительно Херсонской и Запорожской областей, которые станут регионами РФ, а люди, проживающие на этих территориях, — гражданами России.

Напомним, стало известно о начале подготовки Мелитополя к референдуму о воссоединении с Россией. "Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.