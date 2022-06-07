Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, который сослался на позицию президента России.
"Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации. Он получает информацию из разных источников, поэтому только он вправе поставить точку в этом вопросе", — заявил глава Крыма.
Он отметил, что у него нет сомнений относительно Херсонской и Запорожской областей, которые станут регионами РФ, а люди, проживающие на этих территориях, — гражданами России.
Напомним, стало известно о начале подготовки Мелитополя к референдуму о воссоединении с Россией. "Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.