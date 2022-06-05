Global Times: Байден не настроит Латинскую Америку против России

На Саммите Америк глава США Джо Байден попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийской политике своей администрации, но потерпит фиаско, сообщает в Global Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, большинство латиноамериканских стран не будут ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом. Большинство участников саммита, среди которых такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина не хотят вводить жесткие ограничительные меры против Москвы.

"Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках", — отметил эксперт.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что правительство страны намерено бойкотировать Саммит Америк, который пройдёт в Лос-Анджелесе в июне под руководством США. Политик подчеркнул, что долгое время Штаты во главе с американской администрацией "оказывают жестокое давление" на страны Латинской Америки.