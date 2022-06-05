Французы призвали Макрона заключить союз с Россией

Жители Франции призвали президента Эммануэля Макрона перестать слушать украинского главу Владимира Зеленского и заключить союз с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявили читатели газеты Le Figaro.

Они поддержали позицию Макрона, который заявил, что Россию нельзя унижать. Пользователи обратили внимание на то, что Путин не оскорбляет Париж, в отличие от Зеленского.

"Это правда, неразумно унижать Россию и очень опасно её провоцировать, как мы это делаем с втягиванием Украины в НАТО", — написал один из читателей. "Лучше заключить союз с Путиным, чем с Зеленским. По крайней мере, ему есть что продавать и он не оскорбляет Францию", — отметил другой читатель.

Ранее Макрон заявил, что Россию нельзя унижать. Он предупредил, что настанет день, когда сотрудничество с Москвой придётся возобновлять.