Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать.
После спецоперации нужно выходить из кризиса путём дипломатии, сообщил глава Франции в интервью региональной прессе.
"Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии", — цитирует ТАСС Макрона.
Также он выразил уверенность, что Париж должен играть роль посредника.
В конце мая Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным просили о "прекращении огня" на Украине, где проводится спецоперация по защите ЛНР и ДНР.
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