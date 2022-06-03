Президент Франции Макрон: "Нельзя унижать Россию"

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать.

После спецоперации нужно выходить из кризиса путём дипломатии, сообщил глава Франции в интервью региональной прессе.

"Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии", — цитирует ТАСС Макрона.

Также он выразил уверенность, что Париж должен играть роль посредника.

В конце мая Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным просили о "прекращении огня" на Украине, где проводится спецоперация по защите ЛНР и ДНР.