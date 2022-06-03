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Автор Евгения Васильева

Лукашенко: Белоруссия может помочь США с поставками детского питания

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности поставить Штатам детское питание. Об этом рассказали местные журналисты.

"Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", — отметил президент Белоруссии, передаёт Белта.

Ранее руководитель США Джо Байден признался, что нехватка смесей оказалась для Белого дома неожиданностью. До апреля власти не осознавали масштаба кризиса, подчеркнул президент.

"Белый дом усердно работает по всему спектру", — добавил Байден.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша белоруссия александр лукашенко
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