Лукашенко: Белоруссия может помочь США с поставками детского питания

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности поставить Штатам детское питание. Об этом рассказали местные журналисты.

"Мы готовы американцам помочь с поставкой детского питания. Если хотят, можем хоть завтра", — отметил президент Белоруссии, передаёт Белта.

Ранее руководитель США Джо Байден признался, что нехватка смесей оказалась для Белого дома неожиданностью. До апреля власти не осознавали масштаба кризиса, подчеркнул президент.

"Белый дом усердно работает по всему спектру", — добавил Байден.