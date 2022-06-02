Байден: Белый дом не предвидел кризис с детскими смесями в США

Американский лидер Джозеф Байден сообщил, что дефицит детского питания оказался для властей неожиданностью. Также президент прокомментировал закрытие завода корпорации Abbott, который производил 40% смесей.

"Белый дом усердно работает по всему спектру", — сказал глава США, передаёт The Washington Times.

Байден подчеркнул, что до апреля не осознавал серьёзность последствий кризиса. При этом, по словам представителей компании, её руководство предупреждало президента о рисках.

Ранее граждане США высмеяли американского лидера, который пообещал предоставить "3,7 бутылки детского питания". Некоторые пользователи соцсети предположили, что руководитель страны пьян.