Американский лидер Джозеф Байден сообщил, что дефицит детского питания оказался для властей неожиданностью. Также президент прокомментировал закрытие завода корпорации Abbott, который производил 40% смесей.
"Белый дом усердно работает по всему спектру", — сказал глава США, передаёт The Washington Times.
Байден подчеркнул, что до апреля не осознавал серьёзность последствий кризиса. При этом, по словам представителей компании, её руководство предупреждало президента о рисках.
Ранее граждане США высмеяли американского лидера, который пообещал предоставить "3,7 бутылки детского питания". Некоторые пользователи соцсети предположили, что руководитель страны пьян.
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