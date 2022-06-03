The Hill: американцы перестают поддерживать участие США в событиях на Украине

Обозреватель газеты The Hill Уильям Молуни заявил, что американцы всё меньше поддерживают активное участие США в событиях на Украине.

По мнению Молуни, граждане США понимают, что Белому дому не удаётся нанести желаемый ущерб российской экономике, и перестают поддерживать участие США в конфликте на Украине. В материале The Hill обозреватель отмечает, что вооружённые конфликты за рубежом в самом начале активно поддерживаются американцами, особенно если они широко освещаются в американских СМИ. Однако если люди видят, что скорой победы можно не ожидать, а затраты США уже переходят за рамки разумного, то общественная поддержка начинает слабеть.

"Похоже, именно это происходит с войной на Украине", — заявил Молуни.

В своём материале Молуни опирается на данные социологических опросов, которые были проведены совместно с Associated Press и центром социологических исследований при Чикагском университете. По их данным, в марте более 60% респондентов были за то, чтобы Штаты "играли значительную роль на Украине". В середине мая этот показатель упал до 45%.

Обозреватель подчеркнул, что экономическим санкциям не удалось "поставить на колени Россию". По мнению Молуни, произошла обратная ситуация, когда эти санкции навредили в большей степени экономике западных стран.

"На самом деле из 195 стран мира лишь 65 согласились присоединиться к американскому санкционному режиму, это означает, что 130 стран отказались это сделать. Среди них Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки. Только на них суммарно приходится большая часть населения мира", — объяснил обозреватель.

Это полностью опровергает слова Киева и Европы, что якобы против России встал весь мир. Журналист отмечает, что практически все западные страны сейчас переживают экономический кризис, а правительство США стоит на пороге "мощного политического отторжения со стороны американцев".