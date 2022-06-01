В Дании предупредили о чрезвычайной ситуации из-за санкций против России

Дания столкнулась с риском возникновения чрезвычайной ситуации из-за рекордного роста цен на топливо после введения антироссийских санкций. Об этом заявил нефтяной стратег одного из крупнейших датских банков Juske Ян Бюлов, сообщает DR.

"Мы постепенно скатываемся в чрезвычайную ситуацию. Когда приезжаешь на заправку за бензином или дизелем, это ощущается", — сказал он.

Бюлов констатировал, что с начала российской спецоперации стоимость литра бензина в стране выросла с 14 до 18 крон. При этом банкир не исключил достижения отметки 20 крон.

Он подчеркнул, что эмбарго, которое планирует наложить Евросоюз на российскую нефть, только усугубит ситуацию, так как существенно сократит предложение сырья на рынке.