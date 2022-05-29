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Автор Игорь Рябов

Польша не верит в победу российской армии на Украине

Мир

Польский журналист Рональд Ласецкий заявил, что Польша оценивает возможность успешного завершения спецоперации РФ на Украине в 5-7%.

Польша не верит в победу российской армии на Украине

Сейчас Варшава допускает, что России удастся освободить Донбасс и сохранить сухопутный коридор в Крым. Однако в конце февраля Запад верил, что Киев падёт в течение нескольких дней.

По словам Ласецкого, неожиданно для всех Вооружённые силы РФ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и закрыли северный фронт. Белорусская армия тоже не стала наступать на Волынь и Полесье. Из-за этого России не удалось перекрыть украинским войскам доступ к поставкам западного вооружения.

Ласецкий отметил, что ВС РФ не достигнут поставленных президентом Владимиром Путиным целей спецоперации без взятия Киева. Он подчеркнул, что чем менее активно Москва будет стремиться к достижению этих целей, тем сильнее будет нарастать давление западных стран. Если российская армия не займёт всю Украину, то на подконтрольных Киеву частях страны снова появится поддерживаемое Западом нацистское государство, главной идеологией которого станет борьба с Россией. При таком сценарии США и их союзники изолируют РФ от Европы.

Журналист добавил, что Польша будет ненавидеть, но уважать сильную Россию, однако если Москва даст слабину, то её начнут презирать.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым польша украина донбасс
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