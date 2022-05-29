Польша передала Киеву 18 самоходных гаубиц KRAB

Варшава предоставила Киеву 18 самоходных гаубиц KRAB для оснащения трёх артиллерийских дивизионов.

"Польша передала Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB", — сообщает "Польское радио" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Отмечается, что данное вооружение достаточно новое, польская армия использует его всего несколько лет.

Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км, за минуту KRAB может выстрелить 6 раз.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Польша, как государство появилась благодаря Советскому Союзу и выживала благодаря РФ. Эта страна исчезнет так же быстро, как и появилась, если "не перестанет тявкать".