Пентагон назвал НЛО угрозой национальной безопасности США

В конгрессе США впервые за 50 лет прошли слушания по проблеме неопознанных летающих объектов. Конгрессмены обсудили рассекреченный в 2021 году специальный доклад Пентагона, в котором американские лётчики рассказали, что с 2004 по 2021 годы более 140 раз видели в небе НЛО.

По словам замдиректора военно-морской разведки Скотта Брея, однажды НЛО вторглись на полигон и с помощью внеземных технологий вывели из строя 10 межконтинентальных ядерных ракет, которые теперь не подлежат использованию, сообщает РИА Новости.

"Они постоянно вторгаются на наши полигоны. Возможно, пока тренируются. Как же они в таком случае воюют?" — заявил Брей.

Конгрессменам показали видеоролик, который длится восемь секунд, и датируется 2021-м годом. На видео НЛО пролетел с большой скоростью рядом с кабиной американского военного самолёта. Пилот истребителя всё видел. Бортовые датчики также зафиксировали неопознанный объект.

"У меня нет объяснений, — признался замглавы ВМР. — Понять природу этих явлений зачастую невозможно, поскольку у них неожиданные лётные характеристики".

В Пентагоне подчеркнули, что НЛО представляют угрозу как для полётов, так и для национальной безопасности в целом.

После того, как один из военных сказал, что правительстве США есть "сверхсекретная группа", занимающаяся исследованием НЛО, заседание было прервано. Вторая часть слушаний проходила с участием экспертов и была закрытой.