Политические деятели Украины Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Арсен Аваков не явились на допрос в СБУ.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Служба безопасности Украины заявило, что они будут вызваны повторно 30 мая.
Бывший украинский премьер-министр, бывший секретарь СНБО и экс-глава МВД проходят свидетелями по делу о закупках угля в республиках ЛНР и ДНР против Виктора Медведчука и Петра Порошенко.
По мнению политических обозревателей, Владимир Зеленский сейчас активно устраняет конкурентов и оппозиционеров. Вслед за арестованным Виктором Медведчуком, в следственный изолятор может попасть и бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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