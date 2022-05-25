Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ

Политические деятели Украины Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Арсен Аваков не явились на допрос в СБУ.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Служба безопасности Украины заявило, что они будут вызваны повторно 30 мая.

Бывший украинский премьер-министр, бывший секретарь СНБО и экс-глава МВД проходят свидетелями по делу о закупках угля в республиках ЛНР и ДНР против Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

По мнению политических обозревателей, Владимир Зеленский сейчас активно устраняет конкурентов и оппозиционеров. Вслед за арестованным Виктором Медведчуком, в следственный изолятор может попасть и бывший президент Украины Пётр Порошенко.