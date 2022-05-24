Политолог Ищенко: Польша одним махом получит кусок Украины

Если украинские власти примут законопроект об особом правовом статусе поляков на Украине, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, то Киев получит статус протектората Польши. Такое пояснение дал политолог Ростислав Ищенко, оценивший желание Зеленского дать полякам особые права на территории Украины.

Эксперт подчеркнул, что Польша в этом случае может получить даже больше, чем рассчитывает.

"Если закон будет принят в виде, который обещают утечки из Офиса президента, Украина становится польским протекторатом. Недалеко до унии двух государств. Польша одним махом получает границы конца XVIII века и возможность претендовать на границы начала XVII века", — сообщил Ищенко в беседе с изданием "Украина.ру".

По мнению другого эксперта, Юрия Кнутова, взятие Польшей под контроль Западную Украину едва ли пройдёт гладко для жителей обеих стран. По его словам, в случае аннексии Варшавы конфликт между поляками и украинцами неизбежен.