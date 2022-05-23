InfoBrics: Байден "провалился" в попытках обвинить РФ в рекордной инфляции

Президенту США Джо Байдену не удалось убедить американцев в том, что в резком скачке цен, спаде экономики и рекордной инфляции виновата Россия. По мнению международных аналитиков, в первую очередь, это выражается в планомерном падении рейтинга одобрения лидера нации.

Как подчеркнули аналитики, кроме того более 70% опрошенных американцев сочли, что действующее правительство ведёт США "не в ту сторону".

"Жители США попали в такую ситуацию, когда у них не хватает детского питания. Они спрашивают, как власти это допустили, а в ответ им говорят: это неприбыльная отрасль. И люди начинают задумываться, в каком же состоянии находится американское общество, — говорится в аналитической статье InfoBrics. — Американских граждан так и не убедили заявления Байдена о том, что Москва виновата в высокой инфляции в США".

Так, согласно опросу, рейтинг одобрения Байдена упал до 39%, тогда как ещё пару месяцев назад, действия лидера США поддерживали более 50% респондентов.