Британия становится лидером среди европейских стран по приближению к нищете

По словам руководителя Банка Англии Эндрю Бейли, в стране зафиксирован "апокалиптический рост цен". Инфляция в стране побила рекорды 40-летней давности. Эксперты дают неутешительные прогнозы, заявляя, что дальше экономическая обстановка в Британии может быть только хуже.

По данным соцопросов, 40% британцев признались, что в ближайшее время оплата электричества станет для них основной финансовой затратой. Простые жители Великобритании вынуждены мыться в местах общественного питания, поскольку не могут себе позволить тратить воду дома. Также британцы пытаются согреться в магазинах, кафе и ресторанах, так как отопительные приборы в домах и квартирах лучше не включать в целях экономии.

Численность людей, которые оказались на границе "относительной бедности", составляет около 14 миллионов, передаёт "ВЗГЛЯД". В Банке Англии, уже начали прогнозировать рост этих показателей.

В Лондоне заявили, что всему виной военная спецоперация на Украине. Якобы именно из-за украинского конфликта Великобритания начала медленно, но верно катиться в пропасть.