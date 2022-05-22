NI: отказ Турции от расширения НАТО ослабит альянс на долгие годы

Отказ Турции от вступления в НАТО Финляндии и Швеции загоняет Североатлантический альянс в ловушку, что приведёт к его ослаблению, сообщает аналитик The National Interest Марк Епископос.

По словам автора, Запад может надавить на Турцию, чтобы она изменила свою позицию по расширению НАТО. Так, США может отменить сделку по продаже Анкаре истребителей F-16 и другой военной техники.

Однако при таком развитии событий турецкий лидер Реджеп Эрдоган может не отступить, а "удвоить ставки", как он это делал ранее после того, как в 2017 году купил российские системы противоракетной обороны С-400, считает Епископос.

"Последствия коллективного давления разрушат солидарность в НАТО… Обиженная Турция на десятилетия ослабит блок изнутри", — пишет автор.

В статье указывается, что в НАТО нет механизма исключения государств из альянса, и вряд ли Турция захочет самовольно покинуть Организацию.

Политики в Вашингтоне и Брюсселе рассматривают новый виток расширения альянса, как успех на международной арене. Но на самом деле они запустили длительный процесс, который может иметь серьёзные последствия для единства НАТО, добавил Епископос.

Ранее бывший советник Госдепа при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс заявил, что Турция рушит единство Североатлантического альянса и мешает НАТО наказать Россию за спецоперацию на Украине.