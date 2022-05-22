Экс-советник Госдепа Филлипс: Турция рушит единство НАТО в отношении России

Турция рушит единство Североатлантического альянса, который решил "наказать" Россию за спецоперацию на Украине, заявил бывший советник Госдепартамента при администрациях трёх президентов США Дэвид Филлипс.

По его словам, то, что Анкара протестует против вступления в НАТО Финляндии и Швеции, а также "укрепляет связи" с российской стороной, делает государство "белой вороной" среди стран-участниц блока.

"Турция разрушила международный консенсус, став белой вороной среди союзников Соединённых Штатов", — написал Филлипс для National Interest. — Президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта, чтобы расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды".

Кроме того, турецкие власти отказались поддержать санкции против Москвы, что делает их "странным" союзником для Европы и США.