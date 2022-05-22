Трасс: Молдавию нужно оснастить по стандарту НАТО из-за "планов Путина"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо "оснастить" Молдавию по общепринятым стандартам НАТО. По её мнению, в планы России может входить "расширение" в Восточной Европе.

Как подчеркнула Трасс, в планах президента России Владимира Путина создать "большую Россию".

"Путин абсолютно чётко заявил о своих амбициях по созданию великой России — и то, что его попытки захватить Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций", — заявила Трасс в беседе с The Telegraph. — Я хотел бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведём с нашими союзниками.

По мнению главы британского МИД, после Украины "следующая на очереди" Молдавия и в силах альянса укрепить обороноспособность региона.