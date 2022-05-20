В Молдавии расследуют факты хищения военной помощи США

Министерство обороны Молдавии подтвердило случаи хищения в армии военной помощи США. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

"Все материалы были направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении военного имущества", — отметили в молдавском министерстве.

Ранее появилась информация о том, что из мотопехотной бригады в Кишинёве пропала военная амуниция на сумму более 100 тыс. долларов. Причём большая часть имущества была частью американской военной помощи.

Молдавия получает военную помощь из США с 2015 года. В сентябре прошлого года Кишинёву была передана американская военная техника на сумму 5 млн долларов.