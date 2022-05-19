Решение "несгибаемого" батальона "Азов"* сложить оружие вызвало много шуток в интернете. Над националистами смеются даже украинцы.
Украинские соцсети пестрят шутками про батальон "Азов"* после решения части боевиков сдаться на милость союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. Граждане Украины охотно делятся анекдотами и мемами на эту тему.
Как гласит самая популярная шутка, батальон "Азов"* смог захватить штурмом СИЗО в Ростове-на-Дону.
"Бойцы заняли камеры и приказали русским солдатам охранять свой покой", — говорится в анекдоте.
Согласно официальной позиции киевского режима, в Мариуполе была проведена "спецоперация по спасению жизней" националистов. Украинские власти уверяют граждан страны, что уже в скором времени всех боевиков отменяют на российских военнопленных. Администрация Зеленского забывает уточнить, что сначала "азовцам"* придётся посидеть в российских тюрьмах, чтобы ответить за свои преступления.
* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.