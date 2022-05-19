Украинцы про "Азов"*: захватили СИЗО и заставили русских себя охранять

Решение "несгибаемого" батальона "Азов"* сложить оружие вызвало много шуток в интернете. Над националистами смеются даже украинцы.

Украинские соцсети пестрят шутками про батальон "Азов"* после решения части боевиков сдаться на милость союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР. Граждане Украины охотно делятся анекдотами и мемами на эту тему.

Как гласит самая популярная шутка, батальон "Азов"* смог захватить штурмом СИЗО в Ростове-на-Дону.

"Бойцы заняли камеры и приказали русским солдатам охранять свой покой", — говорится в анекдоте.

Согласно официальной позиции киевского режима, в Мариуполе была проведена "спецоперация по спасению жизней" националистов. Украинские власти уверяют граждан страны, что уже в скором времени всех боевиков отменяют на российских военнопленных. Администрация Зеленского забывает уточнить, что сначала "азовцам"* придётся посидеть в российских тюрьмах, чтобы ответить за свои преступления.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.