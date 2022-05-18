Востоковед Борис Долгов в беседе с Pravda.Ru объяснил, получится ли у НАТО договориться с Турцией о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов рассказал о главных претензиях Турции к Финляндии и Швеции.
Поводом для "вето" на вступление скандинавских стран в НАТО является довод Турции о том, что эти государства имеют контакты с организациями курдского национального движения, которое Турция считает террористическим.
Долгов сомневается в том, что Турции удастся помешать Финляндии и Швеции пополнить ряды Североатлантического альянса.
"Главное, что Соединенные Штаты этого желают. Поэтому, я думаю, будет здесь какой-то достигнут консенсус или, по крайней мере, Турция может требовать, она уже и сейчас требует помощи экономической и большей политической поддержки со стороны НАТО взамен на изменение своей позиции", — пояснил доктор исторических наук.
Нежелание одного из членов НАТО принимать какую-либо страну в альянс — совершенно новый прецедент в истории.
"Думаю, что этот вопрос все-таки будет решен. Хотя в интересах России было бы, естественно, чтобы эти страны не входили в состав НАТО. Но мне представляется, что все-таки на Турцию окажут давление, и будет какой-то торг, консенсус достигнут, и все-таки этот вопрос решится в пользу принятия Швеции и Финляндии в НАТО", — поделился своим мнением Долгов.
Ранее Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс — Анкара заблокировала заявки этих стран.
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